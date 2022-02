Gergiev dirigerà “La Dama di Picche” alla Scala

"La Dama di Picche" alla Scala

La notizia importante della conferenza stampa svoltasi in tarda mattinata alla Scala è che Valery Gergiev dirigerà La dama di picche a partire da mercoledì 23 febbraio e per le quattro repliche successive fino al 15 marzo. Il grande direttore russo infatti nei giorni scorsi era stato colpito dal covid e nelle prove era stato sostituito dal giovane assistente Timur Zangiev, classe 1994.

L'opera di Pëtr Il’ič Čajkovskij torna al Piermarini dopo 18 anni; l'ultima volta nel 2004, con Juri Temirkanov sul podio, il compianto Dmitri Hrovostoskij nella parte del principe Eletskij ed Elena Obratsova in quella della Contessa.

"La Dama di Picche" alla Scala: il cast

Mercoledì nel teatro milanese la protagonista sarà il soprano lettore Asmik Grigorian, una delle grandi voci degli ultimi anni nel panorama operistico mondiale. Durante la conferenza stampa ha ricordato commossa cosa significhi per lei questo teatro: i suoi genitori si conobbero durante gli studi all'Accademia di canto della Scala, lei quindi si può considerare in senso stretto “figlia della Scala”. Il padre Gegam, celebre tenore armeno morto a 65 anni nel 2016, più volte interprete della parte di Herman, era un grande amico di Gergiev. Quando si dice gli intrecci del caso.

Sono intervenuti anche il tenore uzbeko, allievo della prtestigiosa accademia del teatro Stanislavskij di Mosca, Najmiddin Mavlyanov, esordiente nel teatro milanese ma con all'attivo già molti ruoli importanti a Vienna, Dresda, Monaco, Mosca, Berlino, Londra New York; e Julia Gertseva, mezzosoprano russo residente a Lugano, chiamata a intepretare la impervia parte della Contessa, dopo aver cantato quella di Polina nella già ricordata edizione scaligera del 2004.

"La Dama di Picche" alla Scala: le novità

Infine il regista Mathias Hartmann ha anticipato alcune soluzioni registiche, in particolare la presenza in scena di un personaggio che non compare nella partitura, il Conte di Saint Germain, l'antico amante della Contessa, che in questa produzione avrà un ruolo di “facilitatore drammaturgico”. Le scene di Volker Hintermeier sarannbo basate su otto strutture verticali capaci di assumenre combinazioni sempre diverse e creare così, parole del regista, “teatro con nulla”.

La prima dello spettacolo, che durerà quattro ore, andrà in scena alle 20 di mercoledì 23 febbraio; su Rai 5 domenica 13 marzo verrà trasmesso a partire dalle 21,15.