Milano, Geronimo La Russa candidato sindaco? ”Una fantasia di Majorino"

Geronimo La Russa candidato sindaco? ”Una fantasia di Majorino"

Geronimo La Russa prossimo candidato sindaco di Milano per il centrodestra? Il sasso nello stagno lo ha lanciato il capogruppo Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino con un post su Facebook: “Oggi un conoscente della destra milanese, di quelli che sanno sempre tutto di tutti, mi spiegava che il candidato loro lo hanno - dico il candidato a Sindaco - e che si chiama Geronimo La Russa (piazzato a sorpresa nel cda del Piccolo Teatro, ricordate?). Così, per dire”.

Geronimo La Russa candidato sindaco? Palazzo Marino non è nei suoi progetti

“Mi sono perso questa perla di saggezza”, dice ad Affaritaliani.it Milano Marco Bestetti, consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia: "Ringrazio Majorino per averci dato questa informazione con tre anni di anticipo, non lo sapevamo nemmeno noi di Fratelli d’Italia”. “Bene”, ironizza, “che lo sappia Majorino e lo ringraziamo per questa news e per questo scoop straordinario. Ha fatto bene a renderci edotti delle sue conoscenze e delle voci di corridoio che gli sono arrivate”. La notizia quindi è da smentire? "Totalmente inventata e priva di fondamento, non so se ritenerla una fantasia, un sogno di Majorino o un suo incubo onirico, dipende dai punti di vista, ma non c'è niente, assolutamente nulla, di reale in tutto ciò”, conclude ilo consigliere di FdI. Anche dall'entourage di Geronimo La Russa la notizia di una possibile futura candidatura a sindaco viene smentita: “E' una bufala clamorosa, l'avvocato è da poco stato indicato dal sindaco Sala per il management della M4 che sta realizzando il nuovo metrò Linate-San Cristoforo. E intende proseguire lì il suo lavoro, come quello di presidente dell'Aci. Palazzo Marino non è proprio nei suoi progetti”.