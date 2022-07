Getta vaso dal quarto piano contro carabinieri, 29enne fermato con taser

Ha minacciato con un coltello da cucina i genitori e poi i carabinieri della radio mobile di Milano. Andato fuori controllo, si è puntato poi l'arma alla gola. Per impedire che si facesse del male, i carabinieri lo hanno fermato con il taser.

I carabinieri sono stati minacciati dal 29enne con il coltello

E' successo ieri sera alle 22, in un appartamento del quartiere Baggio di Milano, dove un 29enne è andato in escandescenza. I carabinieri sono intervenuti sul posto su segnalazione dei vicini che avevano sentito le grida. Il giovane ha gettato un vaso dal quarto piano contro le forze dell'ordine, senza colpire nessuno. Quando sono saliti nell'appartamento, i carabinieri sono stati minacciati dal 29enne con il coltello da cucina che poi ha puntato anche contro di se', continuando a urlare minacciando di uccidersi.

Il giovane in cura per problemi psichiatrici

A quel punto il capo equipaggio ha estratto il taser e lo ha colpito. Il giovane, che era già in cura in un Cps, cioè in un centro psico sociale, è stato portato in codice verde in ambulanza all'Ospedale San Carlo di Milano per controlli psichiatrici.