Giacomo Bozzoli è stato arrestato: si trovava nella sua villa nel Bresciano

Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato in via definitiva per l'omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere, e' stato arrestato nella sua villa di Soiano dai carabinieri di Brescia. Bozzoli e' stato arrestato poco prima delle 18 nella villa di Soiano, dove avevano bussato i carabinieri per eseguire la sentenza di condanna all'ergastolo per l'omicidio dello zio. Era latitante da 11 giorni. Dopo l'arresto e' stato portato nella caserma dei carabinieri dove sara' interrogato. Di certo ha trascorso un periodo con la moglie Antonella e il figlio di nove anni a Marbella, almeno fino al giorno della condanna definitiva in Cassazione, il primo luglio.