Giacomo Milano, nuova proprietà e nuove location in vista

Il Gruppo Giacomo Milano, storico brand della ristorazione milanese, è stato acquisito recentemente dalla FIDIM srl, società benefit di proprietà della Famiglia Rovati. Con questo nuovo impulso il gruppo vuole anche attraversare i confini nazionali per dare maggiore respiro internazionale ad una realtà che è sinonimo di buon mangiare e qualità.

Giacomo Milano, salotto culinario da 65 anni

Da 65 anni Giacomo Milano "è un salotto culinario" che ha attraversato generazioni di milanesi e turisti e che mira a crescere ancora: attualmente la società annovera 5 ristoranti, 1 bistrot, 4 botteghe e un caffè letterario che, grazie ora alla famiglia Rovati, diventeranno ancora più dinamici e proiettati verso nuove aperture.

"Nuova proprietà per supportare crescita internazionale"

Per quanto riguarda l’espansione oltre confine, il gruppo guarda a Stati Uniti, e in particolare New York, con un partner, e Regno Unito. Nel frattempo, il gruppo si guarda intorno per ulteriori sviluppare progetti nelle località turistiche italiane, sia attraverso una gestione diretta sia tramite la consulenza all’interno di realtà di hospitality. "Abbiamo deciso di acquisire il Gruppo Giacomo Milano per supportare la crescita internazionale di una delle più importanti realtà della ristorazione Made in Italy” spiega Carola Rovati, Board Member del Gruppo su Reportergourmet.com: “Giacomo è sinonimo di tradizione italiana e convivialità. L’attenzione all’ospitalità e alla qualità delle materie prime ne fanno un punto di riferimento unico per una clientela attenta e raffinata”.