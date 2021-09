Giacomo Sartori, trovato cadavere a Casorate Primo

Il cadavere di Giacomo Sartori e' stato trovato a Casorate Primo (Pavia), vicino al luogo dove si trovava anche la sua auto. Gli investigatori hanno ipotizzato che il 29enne si fosse allontanato a piedi percorrendo una breve distanza. Sono in corso accertamenti del medico legale per determinare le cause della morte, e secondo quanto appreso da fonti investigative, non si puo' escludere alcuna pista. Per i carabinieri, che indagano sulla vicenda, la morte è avvenuta infatti "verosimilmente a seguito di gesto autolesivo". Secondo le prime indiscrezioni Giacomo Sartori si sarebbe suicidato impiccandosi, pare con un cavo elettrico.

Ieri anche i genitori avevano partecipato alla ricerca del racazzo lungo il Naviglio a Casorate Primo, nel Pavese, del 29enne scomparso da venerdi' 17 settembre dopo una serata trascorsa in un locale milanese con amici.

Avanti e indietro lungo il canale, accanto ai carabinieri, ai vigili del Fuoco, agli uomini e donne della Protezione Civile accompagnati nelle ricerche anche dai cavalli, e a quelli della Croce Rossa. Tutti alla ricerca del tecnico informatico sparito dopo avere subito il furto dello zaino nel bar in zona Porta Venezia, a Milano, un episodio che, racconta chi era con lui, lo aveva "turbato".

La sua auto aziendale, una Polo Volswagen, era stata ritrovata parcheggiata, chiusa e in ordine, davanti alla Cascina Maiella.