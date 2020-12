Milano

Giovedì, 10 dicembre 2020 - 13:54:00 Giada apre il 'Caffè’ nel negozio di via Montenapoleone Il brand di lusso Giada ha inaugurato il Giada Caffè all’interno del flagship store in Via Montenapoleone 15

Giada apre il 'Caffè’ nel negozio di via Montenapoleone Come riportato da Pambianconews.it, il brand di lusso Giada ha inaugurato il Giada Caffè all’interno di Giada House, il flagship store situato in Via Montenapoleone 15. Il Giada Caffè si trova al secondo piano dell'edificio, mentre il concept store del brand si trova al piano terra.