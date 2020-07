Giana (ATM): valutiamo posizione dipendenti, querele ad aziende coinvolte

"Oltre ad aver sospeso i sette dipendenti indagati, ne abbiamo sospeso anche un altro e stiamo valutando la posizione di altre figure aziendali non indagate che tuttavia potrebbero aver violato il codice etico di Atm, circostanza che potrebbe non avere rilevanza penale ma che ha grandissima rilevanza organizzativa ed etica per l'azienda", ha detto Arrigo Giana, direttore generale di Atm, a proposito dell'inchiesta della procura di Milano su presunti appalti pilotati per la metropolitana milanese e che ha portato all'arresto, tra gli altri, del funzionario Atm Paolo Bellini. "Alcune di queste persone sono citate nell'ordinanza" con cui sono stati disposti gli arresti, "mentre altre non vengono citate", ha spiegato Giana. "La direzione del personale di Atm - ha concluso - li sta sentendo per capire il loro ruolo nella vicenda. Lo stiamo facendo cercando di non ostacolare le indagini della magistratura in corso".

"In questo momento stiamo scindendo tutti i contratti in essere, e non soltanto quelli oggetto di indagine, con le aziende coinvolte" nell'inchiesta della procura di Milano, "e abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di avviare un'azione legale nei confronti di tutte queste aziende, che con il loro comportamento hanno causato dei danni ad Atm, sicuramente reputazionali", continua Arrigo Giana. "L'azienda - ha precisato il dg - querela tutte queste aziende, che hanno violato il codice etico che avevano sottoscritto al momento della firma dei nostri contratti". Oltre a questo, ha aggiunto, Atm intende costituirsi parte civile nel procedimento penale che si aprirà al termine delle indagini. Giana ha poi ribadito, in relazione al coinvolgimento di alcuni dipendenti di Atm nelle indagini, che "risulta molto chiaro da quanto scritto dal pubblico ministero che Atm in questa vicenda è parte lesa ed è estranea a ciò che viene contestato. Si tratta di azioni di singoli, che hanno agito autonomamente in violazione delle leggi e del codice etico di Atm e a danno di Atm stessa".

''A oggi non sono emerse segnalazioni di dipendenti che lavorano o che hanno lavorato nelle unità organizzative coinvolte nell'inchiesta o in unità che stavano sopra o che si relazionavano parallelamente alle prime'', spiega il direttore generale di Atm. ''Stiamo risentendo tutti questi lavoratori - ha aggiunto il dg di Atm, riprendendo quanto pubblicato da alcuni organi di stampa - per capire se ci siano state segnalazioni che poi si sono fermate da qualche parte e che non sono arrivate agli organi competenti che hanno il compito di intervenire con verifiche puntuali, ma al momento non ce ne sono''.

''Perché queste aziende, questi colossi multinazionali, siano andati a Cassina de' Pecchi a incontrare Bellini e non siano venuti da Atm o non siano andati in procura a denunciare il fatto che Bellini desse loro delle chiavette con su della documentazione tecnica, questo è un mistero che mi stupisce moltissimo'', ha sottolineato Arrigo Giana. ''Bellini è un farabutto - prosegue Giana - e noi non ci chiamiamo fuori da alcuna responsabilità anche morale, ma rappresentava un livello tecnico e non aveva alcuna autonomia economico-finanziaria. Invece questi signori'' delle altre aziende coinvolte nei presunti appalti pilotati ''godevano di ben altra autonomia e nonostante ciò, invece di denunciare, accettavano di trattare con Bellini e di ricevere documentazione tecnica da lui''.