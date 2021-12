Giana nel cda di Atac a Roma, Zorzan prende le redini. Inside

Non sarà presidente, ma membro del cda, Arrigo Giana. L'Atac avrà comunque una rappresentanza "milanese" ma molto qualificata su Roma (Giana è stato il numero uno di Cotral, che ha risanato brillantemente), ma non a livello di presidenza. Del resto, lo aveva spiegato il sindaco di Milano Beppe Sala alla manifestazione Direzione Nord presso la Fondazione Stelline: Arrigo Giana non lascerà Milano. E così è stato. Tuttavia chi andrà - secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano - nella Capitale a governare i trasporti da un punto di vista operativo sarà Alberto Zorzan, probabilmente come amministratore delegato. L'idea rimane quella di fornire a tutte le città (pare che ben presto saranno anche altre quelle che chiederanno a Sala la competenza milanese) una piattaforma comune per gestire efficientemente i trasporti. Una buona notizia arriva peraltro alla legge regionale: proroga di due anni sulle gare del trasporto pubblico locale. Dunque, per altri 700 giorni Atm è salva, ma non c'è da dormire sugli allori: Ratp e Deutsch Bahn sono sempre in agguato.

