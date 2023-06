Gianmarco Senna aderisce a Forza Italia: "Rispecchia miei valori"

"Dopo un periodo di riflessione post elezioni regionali, considerando le mie posizioni liberali e le capacità organizzative e relazionali che mi sono state riconosciute negli anni del mio lavoro come consigliere regionale, Presidente della Commissione Attività produttive di Regione Lombardia e come imprenditore, annuncio la mia entrata in Forza Italia". Così Gianmarco Senna, fuoriuscito da Italia Viva.

Senna: "Questo partito rappresenta appieno i valori che caratterizzano da sempre la mia visione politica"

Che continua: "Questo partito rappresenta appieno i valori che caratterizzano da sempre la mia visione politica, il mio agire professionale, la mia vita pubblica e privata. Ringrazio il Segretario Regionale Sorte, la Segretaria cittadina Rossello e il Segretario provinciale Musella per la fiducia e per avermi conferito l'incarico prestigioso di Vicesegretario della provincia di Milano, che accolgo con orgoglio".

Senna: "Intendo lavorare con impegno, visione e dedizione per promuovere idee e politiche che favoriscano lo sviluppo economico"

Intendo lavorare con impegno, visione e dedizione per promuovere idee e politiche che favoriscano lo sviluppo economico, la libertà individuale e la tutela dei diritti dei milanesi e dei lombardi. Durante il mio mandato in qualità di Presidente della commissione Attività Produttive in Regione Lombardia sono sempre stato al fianco di imprese e imprenditori e continuerò a farlo con tutto me stesso" conclude Senna.