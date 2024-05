Gibelli (FNM) a DN: “Trasporti e fragilità: Mobility as a Community". VIDEO

Gibelli (FNM) a Direzione Nord: “Trasporti e fragilità: Mobility as a Community”. VIDEO

MaaC – Mobility as a Community è il nuovo paradigma cui guardare. Questo il tema centrale discusso da Andrea Gibelli, presidente di FNM, nel suo intervento alla 22esima edizione di Direzione Nord lunedì 6 maggio. “Oggi si parla molto di sostenibilità in termini sociali; le proiezioni portano ad un aumento dei costi, è inevitabile. Ma riteniamo che con questo strumento i grandi generatori di traffico, come lo sono gli ospedali, se pensati con una mobilità capillare e orientata alle fragilità, possano ridurre i costi sia del trasporto che della sanità pubblica”.

“Parlando di best practice, le buone pratiche – continua Gibelli-, le possiamo portare anche noi, non è necessario guardare all’Europa. Abbiamo una struttura sociale molto diversa e questo ci impone di guardare alle aree interne delle nostre città e costruire un servizio interamente dedicato a loro”.

Il panel “Smart road to Europe: le nuove frontiere europee della mobilità per città sostenibili”

Gibelli è intervenuto al panel a tema Smart road to Europe: le nuove frontiere europee della mobilità per città sostenibili. Sono intervenuti anche Edoardo Rixi, Viceministro a Infrastrutture e Trasporti, Pierpaolo Settembri, Head of Unit for Coordination and Planning, Directorate-General for Mobility and Transport European Commission, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Arianna Censi, Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle e Angelo Costa, Amministratore Delegato Arriva Italia.

La 22esima edizione di Direzione Nord

La 22esima edizione di Direzione Nord, a tema “Road to Europe”, si è svolta lunedì 6 maggio presso l’Auditorium della sede di Assolombarda in Via Pantano 9 a Milano. La kermesse è statapromossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete, in collaborazione con Assolombarda e con il contributo di Regione Lombardia. Affaritaliani.it è stato media partner dell’evento. Nell’arco della giornata si sono alternate numerosi esponenti delle istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli, il governatore lombardo Attilio Fontana.