Gibelli (Fnm): aumento alta velocità Centrale rischia congestionamento

Milano, Gibelli (Fnm): con aumento frequenze alta velocita' stazione Centrale a rischio congestionamento

Con l'aumento delle frequenze che riguarderanno l'alta velocita' "c'e' il rischio che la stazione Centrale di Milano risulti congestionata essendo una stazione di testa, non sarebbe una cattiva idea ripensare completamente tutto il sistema delle stazioni di Milano razionalizzando con delle specializzazioni di reti e quindi migliorando la qualita' del servizio". Lo ha detto il presidente di Fnm Andrea Gibelli, a margine del G7 a Palazzo Lombardia.

Milano, Gibelli (Fnm): rallentamento del sistema ferroviario nazionale

"Il tema - ha proseguito - e' risolvere alcune questioni che sono state concepite alla fine dell'Ottocento e siamo nel 2024, quindi la stazione centrale, per noi, a volte, come i dati di Trenord dimostrano, soffre del rallentamento del sistema ferroviario nazionale per entrare nella stazione di testa. Quello e' il problema". "24 binari nell'Ottocento, 24 binari adesso: arriveranno i treni da Venezia, da Genova, sono sempre 24", ha evidenziato parlando con i cronisti.