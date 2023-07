Gigi Bici, condannata a 16 anni con rito abbreviato Barbara Pasetti

Si e' chiuso con una condanna a 16 anni di carcere il processo col rito abbreviato a Barbara Pasetti, accusata dell'omicidio volontario di Luigi Criscuolo, conosciuto come 'Gigi Bici' per il suo negozio di biciclette. Il gup di Pavia ha riconosciuto ai 4 figli e alla convivente, tutti parti civili, un risarcimento provvisionale di centomila euro ciascuno.

Barbara Pasetti chiede scusa: "Ho avuto paura per me e per mio figlio"

I pubblici ministeri Valentina Terrile e Andrea Zanoncelli avevano chiesto addirittura meno, una condanna a 14 anni. La fisioterapista 40enne della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) è stata riconosciuta colpevole dell'omicidio. Barbara Pasetti è intervenuta, chiedendo scusa ai familiari di Criscuolo e spiegando di aver agito per paura per se stessa e per suo figlio per difendersi dalle presunte minacce di Criscuolo.

La figlia di Gigi Bici: "Le scuse di Barbara Pasetti? Non me ne faccio nulla e non mi interessano"

"Le scuse di Barbara Pasetti? Non me ne faccio nulla e non mi interessano. L'avrei detto anche se l'avessero condannata all'ergastolo". E' stata questa la reazione di Katia, seconda figlia di Luigi Criscuolo, subito dopo la sentenza di condanna a 16 anni per la donna che ha ucciso suo padre. "L'unica cosa che conta - ha aggiunto in lacrime Katia Criscuolo all'uscita del Tribunale come riporta Ansa - è che mio padre non me le restituirà nessuno. Senza di lui la mia vita è precipitata. Ho perso 30 chili, non riesco più ad avere un lavoro". Quando Barbara Pasetti è uscita dall'aula coprendosi il volto, Katia Criscuolo le ha detto "Tanto prima o poi ci rivedremo".