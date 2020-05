Gilet arancioni in piazza del Duomo a Milano contro il Governo. VIDEO

Gilet arancioni manifestano in piazza del Duomo a Milano contro il Governo

Il movimento dei Gilet arancioni è sceso in piazza Duomo a Milano questa mattina per manifestare in merito alla richiesta di far votare il popolo italiano su tre punti: "Fine del Governo Conte non votato dal popolo, istituzione di una assemblea costituente per approvare una nuova legge elettorale in linea con i principi costituzionali, elezioni ad ottobre per il rinnovo del Parlamento, i cui membri sono tutti abusivi, coniazione della moneta nazionale, lira italica, da distribuire alle famiglie prive di reddito e alle micro, piccole e medie imprese per la ripresa delle loro attività produttive".