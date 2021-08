Gino Strada, Emergency: rientro della salma verso il fine settimana



Dovrebbe rientrare in Italia verso la fine della settimana la salma di Gino Strada, che si trova in Francia. Oggi, spiegano da Emergency, sono in corso le pratiche burocratiche per il rimpatrio, che dovrebbe presumibilmente avvenire giovedi' o venerdi'. L'organizzazione, intanto, e' sommersa da lettere, testimonianze, fiori, telegrammi e donazioni in ricordo del suo fondatore.



Ancora nulla e' stato deciso per la camera ardente, se sara' ospitata nella sede di Emergency o in un luogo messo a disposizione dal Comune, come garantito dal sindaco di MILANO Giuseppe Sala. Questo sia perche' si aspetta il rientro della salma sia perche' a Emergency in questo momento la priorita' e' l'Afghanistan, dove l'organizzazione gestisce 3 ospedali e 44 postazioni di primo soccorso sparse per il paese. Dei 25 italiani presenti sul posto, con l'ingresso dei talebani a Kabul sono rientrati solo quelli non strettamente necessari, come il personale amministrativo, mentre medici e infermieri hanno deciso di non lasciare il paese e continuare in questo difficile momento a prestare la loro opera di aiuto. "Gino - dicono dall'organizzazione - avrebbe avuto che ci occupassimo di questo".







