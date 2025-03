La Gintoneria e altre cose irrilevanti per Milano

Cheppalle questa cosa della gintoneria. Premessa: non ho mai avuto il piacere di andarci, pur essendo un amante del gin. Dico "cheppalle" perché ogni giorno ci viene rifilato in pasto un dettaglio in più. Ma lo sapete che ci andava un politico? E un giornalista? E uno youtuber? Beh, ovvio, era un locale pubblico frequentato dalla gente che conta, che generalmente sono appunto personaggi del mondo dello spettacolo, delle istituzioni e del giornalismo. Si pippava? Sì, stando alle carte. E dove sta la novità? Ma dove vivete? Certo che si pippava in quel posto, lo sapevano tutti. Il discrimine è se uno poi pippa o no, il reato non è mai collettivo. Non è che se uno va in un posto in cui altri si drogano, allora lui è colpevole di aver consumato droga.

C'erano le escort! Scandalo! C'erano le escort! Ma in tutta Milano ci sono escort. Embè? Dove sta la notizia, la novità? Certo, si può deplorare il fenomeno, ma scandalizzarsi per qualcosa che tutti sanno esserci, e che tutti sanno dove sta, su quali divanetti si accomoda, di quali hotel e grandi ristoranti di lusso, è di una ipocrisia che mi fa venire il voltastomaco.

Milano non è la Gintoneria

Come mi fa venire il voltastomaco - in questo mi associo al collega del Corriere Marco Castelnuovo - chi pensa che Milano possa essere rappresentata dalla gintoneria. E che il suo declino metta insieme Salvamilano, gintoneria e altri scandaletti, come se questa città che ha resistito a tutto e a tutti si facesse mettere a terra da un Lacerenza qualsiasi. Formiche erano, e formiche rimangono. Vivono una stagione, e poi addio. Perché Milano è molto di più, e sarebbe ora di tirare fuori un po' di orgoglio, un po' di idee e impegno. E un po' meno di foto da piazzare su Instagram.