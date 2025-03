Gintoneria, convalidato il sequestro di 900mila euro a Nobile e Lacerenza

Convalidato il sequestro preventivo da 900mila euro nei confronti di Stefania Nobile e l'ex fidanzato Davide Lacerenza, agli arresti domiciliari con le accuse di autoriciclaggio, sfruttamento della prostituzione e cessione di stupefacenti nell'ambito dell'inchiesta sui presunti affari illeciti legati al locale Gintoneria di Milano. I soldi sarebbero provento del reato di autoriciclaggio.

La GdF ha individuato circa 90 mila euro, 33 mila euro depositati un conto Revolut in Lituania, 40 mila su conti italiani, 10mila in contanti e le preziosi bottiglie di vino e alcolici che venivano vendute nel locale di via Napo Torriani, dal 4 marzo sotto sequestro.

