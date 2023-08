Giocano a pallone sotto casa, li insegue con un coltello: "Mi date fastidio"

Tre dodicenni giovano a pallone sotto casa, lui li insegue con un coltello: "Dovete finirla di darmi fastidio". E' accaduto nella serata di mercoledì in via Tracia, zona popolare di San Siro a Milano. Il residente infastidito dagli schiamazzi è un pregiudicato di 39 anni che,c ome riferisce Ansa, è sceso di casa con un coltello. A chiamare la Polizia una 46enne testimone della scena. Il 39enne è stato denunciato per minacce e per porto di arma da taglio.