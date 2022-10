Federlegno, giallo su due presidenti. Nuovi ingressi al Salone del Mobile

Federlegno, è giallo sulla sorte di due presidenti. Nuovi ingressi al Salone del Mobile

l mondo dei rumors si sa, è sempre pieno di malelingue. Che però, come nell'anno in cui qualcuno ha tentato di annullare il Salone del Mobile, a volte ci azzeccano. E così, ancora una volta, l'associazione Confindustriale "in pancia" alla quale il Salone nasce torna a far parlare di sé. O meglio, mormora. E si mormora che continui a crescere il malumore qui e là all'interno della federazione.

Confusione sulla seconda e terza associazione della galassia Federlegno

In particolare, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, c'è confusione sul fatto che il presidente di Federlegno Feltrin abbia portato davanti ai probiviri la richiesta di revoca della presidenza per il numero uno di Assolegno Angelo Marchetti e per Ezio Daniele, presidente di Assoimballaggi. Rispettivamente la seconda e la terza associazione della galassia Federlegno. Da qui in poi c'è - appunto - la confusione: i due sono ancora in carica? Non si è capito. Sono ancora in carica i loro direttivi? E se non sono più in carica come l'avrà presa Carlo Bonomi, presidente di Confindustria?

Intanto, per due che finiscono davanti ai probiviri pare ci siano due nuovi che entrano nel Salone. Si parla del presidente di EdilegnoArredo Andrea Bazzichetto e per il presidente di Assotende, un raggruppamento di 53 imprese. Un bel colpo per entrambi.