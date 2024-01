Giochi: vinti 5 milioni nel bresciano con un Gratta e Vinci

Lombardia regione leader per quanto riguarda le vincite milionarie. Dopo il primo premio della Lotteria Italia, è infatti arrivata la 34sima vincita a sei zeri, negli ultimi 12 mesi, con un Gratta e Vinci. Ad aggiudicarsi il maxi premio è Sale Marasino, piccolo comune di poco più di 3000 abitanti in provincia di Brescia. Il vincitore è un cliente della tabaccheria di via Mazzini 67, che ha acquistato un Gratta e Vinci della serie "Nuovo 100X". Si tratta di un biglietto dal costo di 20 euro e che prevede una vincita massima di 5 milioni di euro.

Il "Nuovo 100X" prevede diverse possibilità di vincita. Quella tramite “numeri vincenti” che permettono di ottenere il premio o la somma dei premi corrispondenti. Tramite i “bonus x2”, “bonus x5” o “bonus x10” invece si vince rispettivamente 2, 5, 10 volte il premio corrispondente. Il cliente della tabaccheria di Sale Marasino si è così portato a casa il massimo bottino di 5 milioni di euro. Questa vincita conferma la Lombardia come la regione più fortunata per premi milionari al Gratta e Vinci, con un totale di 38 milioni di euro distribuiti in 12 mesi.