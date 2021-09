Giorgetti: Sala vince al primo turno. Bernardo: "Non è mancanza di fiducia"

"Stimo Giorgetti, l'ho conosciuto per altri motivi non politici. E' una persona di grande intelligenza, e' un grande politico. Non credo che si tratti di una mancanza di fiducia". Cosi' il candidato sindaco a Milano per il centrodestra Luca Bernardo a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale della Lega al quartiere Niguarda ha commentato l'intervista del ministro del Carroccio Giancarlo Giorgetti che vede Sala vincente al primo turno a Milano. "Diciamo tutti la stessa cosa: dobbiamo vincere al primo turno - ha aggiunto - Se cambiera' qualcosa ne prenderemo atto e andremo avanti con molta umilta'. Puntiamo a convincere gli indecisi che sono il 45% del totale a Milano e a vincere".

Di certo le parole del ministro Giorgetti fanno discutere. Pare infatti voglia prendere le distanze dai candidati sindaco del centrodestra a Milano e Roma. Il ministro dello Sviluppo economico, oltre prevedere la vittoria di Sala al primo turno, ha lanciato un 'endorsement' per Calenda nella Capitale e ha sottolineato che a Roma sarebbe stato meglio candidare Bertolaso e non Michetti, dato perdente nella corsa con il dem Gualtieri.

Di contro Matteo Salvini, in occasione della chiusura della campagna elettorale a Milano a sostegno di Luca Bernardo, nel quartiere Niguarda, ha dichiarato: "Sono convinto che la Lega sarà la più grande sorpresa di domenica prossima, grazie alla voglia di cambiare". "Non voglio lasciare Milano in mano a una sinistra inconcludente. Io non vendo certezze, ma ho la convinzione, girando Milano quartiere per quartiere, sento tanta gente silenziosa, dignitosa, laboriosa, che non risponde ai giornalisti o ai sondaggisti, ma domenica a Milano ci sara' una sorpresa per cui qualcuno dovra' prendere un po' di Malox e poi ci vediamo al ballottaggio". ha aggiunto Salvini.