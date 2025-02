Giornale Radio lancia "GreenPop": ospite della prima puntata Pichetto Fratin

La sostenibilità e la transizione ecologica diventano protagoniste su Giornale Radio con "GreenPop", il nuovo programma di approfondimento settimanale condotto da Lucia Lo Palo, esperta di sostenibilità e management ESG. Il debutto è fissato per giovedì 15 febbraio alle ore 12, con una prima puntata che ospiterà il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

L’obiettivo di GreenPop è offrire uno spazio di confronto su tematiche di cruciale attualità, dalle politiche ambientali nazionali ed europee alle innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il nostro rapporto con l’ecosistema. Il programma analizzerà anche il ruolo delle imprese e delle istituzioni nella lotta ai cambiamenti climatici, dando voce a esperti del settore, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni.

Il progetto nasce in collaborazione con la redazione di La Mia Finanza Green, diretta da Paolo Brambilla, recentemente entrata a far parte delle Holding di Stefano Spremberg. Questa sinergia garantirà un approccio analitico e autorevole sui temi della finanza sostenibile, delle energie rinnovabili, della mobilità green e delle nuove normative ambientali, rendendo GreenPop un punto di riferimento per professionisti e cittadini interessati alla transizione ecologica.

L’apertura del programma con la partecipazione del ministro Gilberto Pichetto Fratin sottolinea l’importanza del dibattito sulle politiche ambientali e sulle sfide che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi anni. Durante l’intervista, il ministro illustrerà le strategie del Governo per accelerare la transizione ecologica, affrontando temi come la decarbonizzazione, il PNRR, l’economia circolare e la tutela delle risorse naturali.

GreenPop, appuntamento imprescindibile su sostenibilità e futuro del pianeta

GreenPop si propone di essere un appuntamento imprescindibile per chiunque voglia approfondire le dinamiche legate alla sostenibilità e al futuro del pianeta. Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, il programma fornirà agli ascoltatori strumenti per comprendere le sfide in atto e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dalle strategie di sviluppo sostenibile.

L’appuntamento con GreenPop è su Giornale Radio, ogni giovedì alle 12. Ascoltate, discutete e partecipate al cambiamento: il futuro dell’ambiente dipende da tutti noi.