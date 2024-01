Giornata della Memoria 2024, un convegno sulle Carte dei Diritti fondamentali

L’Università di Milano-Bicocca, in occasione della Giornata della Memoria 2024, organizza il convegno "La memoria: un antidoto all’odio e alla discriminazione? Le stagioni delle Carte dei diritti fondamentali. Tra differenze, negoziazioni e valori condivisi”, rivolto alla comunità accademica, alla cittadinanza, agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado.

Presente anche la senatrice Ilaria Cucchi

L'appuntamento è per venerdì 26 gennaio, ore 9.30, all’Auditorium “Guido Martinotti” dell’ateneo (Edificio U12, via Vizzola 5, Milano). Dopo i saluti della rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, seguiranno due sessioni di interventi. La prima, durante la quale interverrà la senatrice e Vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, Ilaria Cucchi, sarà volta a esplorare le “Carte dei diritti e società civile: tra principi e concreta applicazione”. La seconda sessione (ore 11.15) si intitola “Per una giustizia alternativa di mediazione e di prossimità: educare e negoziare per la risoluzione dei conflitti”.

A questo link si può consultare il programma completo dell’evento.

Un'occasione per riflettere sui diritti fondamentali

La Giornata della Memoria offre così un’occasione preziosa per riflettere sull’eredità delle Carte costituzionali e delle Carte dei diritti fondamentali nate nel Secondo Dopoguerra a livello europeo e internazionale, esplorando modi alternativi di negoziazione e mediazione per la risoluzione dei conflitti.