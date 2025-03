Giornata Mondiale del Sonno 2025, visite gratuite al Policlinico di Milano

Il sonno di qualità è fondamentale per la salute e il benessere generale, ma troppo spesso viene trascurato. In occasione della Giornata Mondiale del Sonno 2025, il Policlinico di Milano apre le porte ai cittadini con un Open Day gratuito dedicato alla diagnosi e al trattamento dei disturbi del sonno, come il russamento e le apnee ostruttive notturne (OSAS).

Il ruolo chiave del professor Lorenzo Pignataro e dell’unità di Otorinolaringoiatria

A guidare l’iniziativa è il professor Lorenzo Pignataro, esperto e direttore dell’Unità di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale del Policlinico di Milano. Con anni di esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie respiratorie del sonno, il professor Pignataro è un punto di riferimento per chi soffre di questi disturbi. "La qualità del sonno incide profondamente sulla salute e sulle performance quotidiane. Le apnee notturne, ad esempio, non sono solo fastidiose, ma possono avere gravi conseguenze, aumentando il rischio di ipertensione, ictus e problemi cardiovascolari. Per questo, la diagnosi precoce è essenziale", spiega Pignataro.

Una tecnica innovativa per le apnee notturne: il metodo “tende a pacchetto”

Pignataro e il suo team hanno messo a punto una tecnica chirurgica mininvasiva in grado di migliorare in modo significativo la respirazione notturna. L’intervento, della durata di circa 45 minuti, è pensato per stabilizzare l’ugola e i tessuti molli del palato, senza la necessità di asportazioni chirurgiche. "Questa tecnica, chiamata delle ‘tende a pacchetto’, è completamente reversibile e ha un tasso di successo superiore all’80%", sottolinea il professore. "Abbiamo già eseguito oltre 100 interventi con risultati eccellenti, migliorando la qualità della vita dei pazienti senza complicanze post-operatorie”. Il trattamento si sta affermando come una delle migliori soluzioni per chi soffre di russamento cronico e apnee notturne. “Molti pazienti ci raccontano di aver ritrovato energia, concentrazione e benessere generale dopo l’intervento. Dormire meglio significa vivere meglio”, conclude.