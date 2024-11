Giornata della Ricerca, Sala (FI): "Un modello lombardo da esportare in tutta Italia"

Fabrizio Sala, deputato e portavoce di Forza Italia in Lombardia, ha sottolineato l’importanza strategica di investire nella ricerca durante la Giornata della Ricerca di Regione Lombardia, evento che si è tenuto al Teatro alla Scala di Milano. "La vera competizione a livello mondiale, oggi, è sulla ricerca" ha dichiarato Sala, convinto che l'innovazione scientifica sia la chiave per far progredire tutti i settori di un Paese. "Investire sulla ricerca significa far crescere tutti i settori di un intero Paese, perché il futuro è adesso".

Una spinta al territorio grazie alla Giornata della Ricerca

La Giornata della Ricerca, organizzata da Regione Lombardia, offre un premio di un milione di euro per premiare scoperte scientifiche di portata internazionale, in grado di attirare nuovi ricercatori e capitali sul territorio. "È un’iniziativa che ho seguito per anni come assessore alla Ricerca e vicepresidente di Regione Lombardia," ha ricordato Sala. L’obiettivo di questo evento è chiaro: incentivare studi e scoperte che possano portare benefici concreti alla Lombardia, rendendola un centro attrattivo per la comunità scientifica internazionale.

Un format da portare a livello nazionale

Sala ha proposto di estendere il format lombardo a tutta Italia, un’idea supportata anche dalla presenza del Ministro della Ricerca Anna Maria Bernini all'evento. "Sicuramente un format che sarebbe utile esportare anche a livello nazionale" ha affermato, evidenziando come questo modello possa servire da esempio per politiche nazionali di investimento nella ricerca e nell'innovazione.

Durante l'evento, Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas, è stato premiato con il riconoscimento “Lombardia è Ricerca” per le sue scoperte sul ruolo dell’immunità innata e dell’infiammazione nel cancro.

Il ruolo cruciale della ricerca per il futuro del Paese

La giornata ha messo in evidenza l’urgenza di puntare su ricerca e innovazione come strumenti per affrontare le sfide globali. "Oggi sappiamo più e meglio rispetto a ieri, però occorre agire con strumenti nuovi e competitivi," ha concluso Sala, lanciando un appello per un impegno nazionale a sostegno della scienza.