Giovane accoltellato in strada nel milanese

Un giovane di 23 anni, di nazionalità marocchina, è stato aggredito a coltellate in strada da un gruppo di connazionali, la notte scorsa a Rozzano (Milano). A quanto emerso, è stato accerchiato da quattro o cinque uomini e ferito con un coltello, a seguito di una lite, nella zona popolare del comune milanese, in via Oleandri.

Aggressione maturata nell'ambito dello spaccio di droga

A chiamare i soccorsi sono stati degli automobilisti di passaggio. Il giovane è stato portato all'ospedale Humanitas dove è stato ricoverato non in pericolo di vita. L'aggressione è maturata presumibilmente nell'ambito dello spaccio di droga. Indagano i carabinieri.