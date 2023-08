Giovani in cammino: Regione Lombardia sostiene le diocesi

La Giunta regionale ha approvato la DGR n.636/2023, con la quale ha rinnovato il sostegno alle diocesi lombarde, finanziando il progetto: “Giovani In cammino 2023 – 2024”, realizzato da Regione Lombardia e ODL- Oratori Diocesi Lombarde.

Queste le parole del Sottosegretario con delega Sport e Giovani, Lara Magoni: “Sono molto soddisfatta della collaborazione che Regione Lombardia ha sviluppato e confermato con ODL - Oratori Diocesi Lombarde, che anche quest’anno ci vedrà partner nel nuovo progetto Giovani in Cammino 2023 – 24. Ringrazio ODL e in particolare il loro Responsabile, Don Stefano Guidi, per il costante, proficuo dialogo e per tutto quello che fanno per i nostri ragazzi”.

Il 40% degli oratori italiani si trova in Lombardia

La Giunta lombarda ha approvato il progetto con la previsione di risorse importanti, 720 mila euro, di cui 480 mila euro di fondi regionali e 240 mila a carico di ODL. “La rete degli oratori rappresenta nella nostra regione un punto di riferimento per la sua presenza e diffusione capillare in tutti i territori – precisa il Sottosegretario Magoni – Il 40% degli oratori italiani si trova in Lombardia, 2307 oratori e 3068 parrocchie (riferimento anno 2018). Questo significa che il 75% delle parrocchie lombarde ospita un oratorio che, con una media di 180 bambini e ragazzi ciascuno, arriva a coinvolgere più di 412mila giovani. Numeri importanti che raccontano il valore educativo e sociale di queste strutture”.

Magoni: "L'oratorio è un luogo aperto, accogliente e inclusivo"

“L’oratorio è un luogo aperto, accogliente, inclusivo, che favorisce l’incontro tra i giovani e offre loro proposte educative di aggregazione e socialità, a partire dalla pratica sportiva, con un occhio sempre attento alle situazioni di maggiore fragilità. Giovani In cammino -prosegue Lara Magoni - rappresenta tutto questo e si inserisce quindi pienamente nel solco tracciato dalla Legge Regionale 4/2022 “La Lombardia è dei giovani”, la cui visione è innanzitutto promuovere, attraverso le reti dei soggetti più vivi e attivi sui territori, il protagonismo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, perché siano sempre più coinvolti nella vita delle loro comunità. Anche in questo – conclude Lara Magoni, Sottosegretario Sport e Giovani - Regione Lombardia si è dimostrata pioneristica, attuando una legge espressamente dedicata ai giovani, il nostro presente e, soprattutto, il nostro futuro”.