Giovani, intesa Lombardia-Governo: 3,3 milioni per progetti sul territorio

3,3 milioni di euro per progetti e attività dedicati alla partecipazione, al protagonismo e all’inclusione dei giovani in tutto il territorio lombardo. Questo, in sintesi, il contenuto della proposta di intesa tra Regione Lombardia e il Dipartimento delle Politiche Giovanili del Governo che la Giunta Regionale ha approvato, su iniziativa dell’assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione Stefano Bolognini.

Bolognini: "Importante intervento per dare seguito al bando Giovani Smart"

“Questo importante intervento – dichiara l’assessore Bolognini –, ci consentirà innanzi tutto di dare un seguito al bando regionale Giovani Smart, finalizzato ad azioni di contrasto al disagio giovanile e che ha visto il finanziamento di 191 progetti e la partecipazione di 776 partner, tra comuni, enti e associazioni. Ma, soprattutto, ci permetterà di continuare convintamente a sostenere, in tutti i territori lombardi, iniziative che abbiano al centro il protagonismo giovanile e l’aggregazione positiva di ragazzi e ragazze, in tutte le sue diverse forme”.

“Tramite queste risorse – spiega l’assessore Bolognini – e grazie alle iniziative che verranno svolte sul territorio, l’obiettivo è consentire a ragazzi e ragazze la piena partecipazione e inclusione, con una attenzione particolare ai giovani in condizione di svantaggio e ai giovani NEET, alla vita politica, culturale e sociale, riconoscendone il ruolo di principali agenti nel processo di cambiamento economico e sociale. Sarà, quindi, importante, sotto questo aspetto, la collaborazione con ANCI Lombardia e con gli enti e le associazioni del territorio, in un’ottica di sussidiarietà”.

Percorsi di partecipazione e inclusione sociale, laboratori e supporto psicologico

“Operativamente – prosegue l'assessore –, puntiamo a realizzare un bando per finanziare progettualità gratuite e capillari sul territorio. Nello specifico, verranno incentivati percorsi di partecipazione e inclusione sociale, iniziative di assistenza e supporto psicologico, corsi e laboratori artistici e musicali, attività sportive. Per Regione Lombardia – conclude Bolognini – è di fondamentale importanza continuare a sostenere i propri giovani, dare loro risposte, offrire opportunità. E’ di cruciale importanza essere sempre a fianco dei nostri ragazzi nei loro percorsi di crescita, a maggior ragione oggi, stimolandone la voglia di partecipazione e di essere protagonisti nella vita delle loro comunità e dei loro territori”.

Il bando, che verrà predisposto nei primi mesi del 2023, in seguito all'ufficializzazione dell'intesa tra Regione Lombardia e il Dipartimento Politiche Giovanili del Ministero, sarà rivolto, come nelle precedenti esperienze, a partenariati e reti territoriali composti da comuni, enti e associazioni del territorio