Giovani e orientamento al lavoro, al via la piattaforma regionale

Al via la Piattaforma Regionale Orientamento: attiva 24 ore su 24 favorirà lo scambio di buone pratiche sui territori“Strumento strategico a supporto dei giovani nella ricerca del lavoro”Offrire iniziative di orientamento al lavoro e di accompagnamento nella fase di transizione dalla scuola al lavoro eda lavoro a lavoro ai giovani dai 15 ai 34 anni è l’obiettivo del progetto promosso, con un finanziamento di 200milaeuro, da Regione Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia, nell’ambito del bando regionale “Lombardia è dei giovani 2020”.

Attraverso la “Piattaforma Regionale Orientamento”, il progetto si propone di creare un sistema regionale unico incui condividere il patrimonio informativo e di competenze dei soggetti e delle realtà della formazione e del lavoro.A fronte, infatti, della miriade di informazioni disseminate in molti siti, la piattaforma permetterà, a livello regionale,la messa in rete di informazioni e opportunità a disposizione di operatori del settore e utenti, cui accedere 24 oresu 24. Uno strumento che permetterà di potenziare e riallineare le competenze degli operatori e favorirà lo scambiodi buone pratiche, partendo dall’esperienza e dalla eterogeneità dei diversi territori lombardi secondo le specificitàlocali.

Il progetto è stato presentato dal capofila Comune di Cremona, attraverso il Servizio Informagiovani, in partnershipcon la Città Metropolitana di Milano, i Comuni di Bergamo, Brescia, Lecco, Lissone, Lodi, Novate Milanese, Varese eil partner tecnologico Jobiri.“La più bella sorpresa della seconda edizione del Bando “La Lombardia è dei giovani” è sicuramente rappresentatodall’implementazione del progetto “Piattaforma Regionale Orientamento”: ancora una volta la risposta che abbiamoavuto dal territorio ha superato ampiamente le nostre aspettative. Solo l’ultima prova che conferma quanto la nostraRegione sia una terra ricca di progettualità e soluzioni innovative - ha spiegato Martina Cambiaghi, Assessore aSport e Giovani di Regione Lombardia - Si tratta di un progetto che vuole migliorare nel concreto la vita e il futurodei ragazzi Under 34 grazie ad un sistema regionale unico in cui condividere il patrimonio informativo e dicompetenze dei soggetti e delle realtà della formazione e del lavoro”.“

In questo momento di grande incertezza per il futuro segnato dalla pandemia che ha profondamente colpito tuttii settori economici della nostra regione – ha dichiarato il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra - i Comunihanno sentito la necessità e la responsabilità di scendere in campo concretamente a fianco dei giovani che oggisono alla ricerca di una occupazione. Il tasso di disoccupazione della popolazione under 35 in questo nefasto 2020è purtroppo in crescita. Ecco perché insieme a Regione, grazie a una collaborazione virtuosa tra enti pubblici etessuto imprenditoriale del nostro territorio, abbiamo deciso di supportare il progetto ambizioso di realizzare unostrumento, unico in Lombardia, che sappia mettere in rete domanda e offerta di lavoro, che punti al potenziamentodelle competenze e alla restituzione di un servizio efficiente su tutto il territorio regionale, e che garantisca a tutti inostri giovani pari opportunità nell’accesso al mondo del lavoro. Uno strumento strategico perché saprà valorizzarele specificità locali dal momento che tutti i partner del progetto saranno chiamati ad alimentare il livello locale e laparte informativa che caratterizza il proprio territorio. Un aspetto fondamentale, quest’ultimo, per una regione comela Lombardia caratterizzato dalle peculiarità dei 1506 Comuni che la compongono”

.“Siamo molto soddisfatti – ha detto il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti - per il risultato ottenuto che premiala collaborazione e le sinergie attivate a livello regionale con una rete di partner tutti coinvolti nella costruzione erealizzazione di azioni ed iniziative che mettono i giovani al centro del progetto: ormai da tempo, ma ora inparticolare, il tema del lavoro è centrale e tutte le azioni che aiutano a far incontrare giovani e imprese sonostrategiche, da un lato attraverso la costruzione e lo sviluppo delle loro competenze, dall'altro attraversol'aggiornamento degli orientatori, punto di riferimento e guide nella progettazione del futuro di studenti e lavoratori.

Parte quindi il progetto ‘Piattaforma Regionale Orientamento’, con cui ci proponiamo di creare un sistemacoordinato a livello regionale in cui il patrimonio informativo e di competenze sviluppato in questi anni dalla retedegli sportelli Informagiovani presenti all’interno della Consulta Informagiovani Lombardia, coordinata dallosportello Informagiovani del Comune di Cremona, sia fortemente condiviso, ampliato e riorganizzato per favorire ildialogo tra i soggetti e le realtà della formazione, del mondo del lavoro e più in generale con l’intera comunitàeducante. Siamo ancora più soddisfatti perché la “Piattaforma Regionale Orientamento” è stata ideata e progettatain pieno periodo di lockdown, dimostrando una grande capacità di tenuta di tutti gli operatori coinvolti che hannosaputo progettare un futuro possibile in grado di superare la difficile crisi che il nostro territorio ha attraversato”.