Giovanni Allevi, come sta? Il pianista: "sto uscendo dall'inferno"

Giovanni Allevi, dall'istituto tumori di Milano dove è in cura per il mieloma, torna a parlare del suo stato di salute. "Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi - ha scritto sui social - ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo fatto di umanita', gentilezza, autenticita' e coraggio". L'artista, che da tempo è in cura all'Istituto dei Tumori di Milano per un mieloma multiplo, ha postato anche una foto nella quale compare in piedi, dopo tanto tempo, e indossa la mascherina e una t-shirt.