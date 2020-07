Girelli verso la commissione d'inchiesta. Rumors: Pd pronto per la nomina



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano potrebbe essere Gian Antonio Girelli, consigliere regionale del Partito Democratico a prendere il posto della consigliera dimissionaria Baffi di Italia Viva nella commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid che dopo 50 giorni non si è ancora riunita.



Sulla Baffi si erano scatenate molte polemiche perché era stata accusata di parteggiare per la maggioranza e così l'opposizione aveva ritirato i propri esponenti, finendo così per paralizzare i lavori. I dem ritenevano infatti la commissione con quella presidenza non rappresentativa della minoranza. Adesso la quadra pare trovata su Girelli. Chissà.

