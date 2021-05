Giro d'Italia, Di Marco (M5S): "Illuminare di rosa palazzo Pirelli"

Illuminare di rosa palazzo Pirelli in occasione delle tappe del Giro d'Italia che toccheranno la Lombardia: la proposta giunge dal consigliere regionale dei Cinque Stelle Nicola Di Marco ed è stata depositata formalmente in Regione.

Spiega Di Marco, rivolgendosi al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi: "Il Giro d’Italia 2021 toccherà la Lombardia in occasione delle ultime quattro tappe. La tappa 18, in programma giovedì 27 maggio, partirà da Rovereto (Trento) e terminerà a Stradella (Pavia). La tappa del 28 maggio prenderà il via da Abbiategrasso (Mi) con arrivo all’Alpe di Mera (Valsesia). Il Giro rientrerà in Lombardia il 29 maggio con la tappa Valle Spluga-Alpe Motta. Infine, la manifestazione terminerà il 30 maggio con la gara a cronometro da Senago a Milano. Il Giro d’Italia, da sempre, rappresenta per l’Italia, e in particolare per la Lombardia, una vetrina internazionale per la promozione del territorio, della montagna e delle numerose bellezze del patrimonio storico, artistico e culturale che costituiscono forti attrattori per il turismo. In quest’ottica, il Giro d’Italia rappresenta un’importante occasione per la promozione del territorio per favorire la ripresa del settore turistico, profondamente colpito dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso che ha determinato un drammatico crollo delle presenze in Lombardia. In aggiunta, la mobilità dolce, come quella in bici, insieme con gli investimenti sulle reti ciclabili, avranno sempre più un ruolo centrale nelle politiche di mobilità del futuro e contribuiranno a promuovere la crescita economica verde e l’occupazione, ridurre le emissioni di CO2 dei trasporti e salvaguardare la salute dei cittadini. Pertanto, ritengo che ogni occasione debba essere sfruttata, oltre che per promuovere il territorio, anche per sensibilizzare i cittadini ad un maggior utilizzo della bicicletta"

Conclude il pentastellato: "Data quindi la rilevanza dell’evento nonché il valore simbolico che riveste in questa fase di lenta ripresa conseguente alla crisi pandemica ancora in atto, con la presente sono a proporre all’Ufficio di Presidenza di valutare la possibilità di illuminare di rosa palazzo Pirelli in occasione delle tappe del Giro d’Italia che toccano la Lombardia. Sarebbe questo anche un modo per celebrare i 90 anni della maglia rosa che fu introdotta per la prima volta nell’edizione del 1931 del Giro".