La gita scolastica a Milano non parte: l'autista del bus è positivo all'alcoltest

Gita scolastica a Milano: l'autista del bus è positivo all'alcoltest

L'autista, un uomo sulla quarantina, è risultato positivo all'alcoltest durante un controllo condotto dalla Polizia stradale di Verbania. Fortunatamente prima che l'uomo si mettesse alla guida. Il conducente, messo a disposizione da un ditta milanese, avrebbe dovuto accompagnare una classe di una scuola media di Verbania in gita a Milano. Il gruppo ha dovuto aspettare diverse ore affinchè l'azienda mettesse a disposizione un altro conducente.

All'uomo è stata sospesa la patente per almeno due settimane e gli sono stati decurtati 12 punti. E' stato poi multato per non aver nè inserito la carta tachigrafica nè aver rispettato i tempi di guida nei giorni precedenti al viaggio. La sanzione da pagare è di circa mille euro.

Dall'inizio dell'anno sono stati controllati dalla Polizia di Stradale di Verbania, al momento della partenza, più di 25 autobus destinati alle uscite scolaresche. Lo riferisce proprio la squadra di Polizia che opera nel Verbano-Cusio-Ossola.