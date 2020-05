"Giù la maschera", Bussolati: perché il coronavirus ha piegato la Lombardia?

"Giù la maschera" è l'ebook scritto dal consigliere regionale PD, Piero Bussolati. Nel saggio, Bussolati ripercorre ciò che è accaduto in Lombardia, ancora prima del momento in cui si è registrato il primo caso di Coronavirus il 21 febbraio, per poi arrivare alle settimane attuali, che vedono un progressimo miglioramento nei dati, passando per il picco di contagi e di decessi a marzo/aprile e allo scandalo Rsa.

Bussolati non lesina accuse alla gestione che definisce "farraginosa e ritardataria" del governo regionale lombardo. Secondo il consigliere PD sarebbe proprio la cattiva gestione a traino centro-destra ad aver creato le condizioni per un devastante impatto del Coronavirus nell'intera Lombardia. Se è vero che di fronte a un evento di portata simile era impossibile arrivare preparati, è anche vero che ci si aspetta una risposta tempestiva e strutturata da parte di chi governa una regione come la Lombardia, osannata a lungo per le sue eccellenze.

Bussolati rimprovera la giunta Fontana di non aver saputo dare prova di responsabilità, impegno e competenze. Il consigliere punta il dito in particolare verso l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, e il Presidente Attilio Fontana. Ma la disfatta lombarda di questi mesi ha radici lontane, in "Giù la maschera" Bussolati analizza gli errori fatti negli ultimi decenni da parte dei vertici regionali, soprattutto in ambito sanitario.

Il Coronavirus ha tolto la maschera a un sistema non così virtuoso come veniva raccontato. Ora è arrivata la resa dei conti, servono risposte chiare e spiegazioni. Un atto di responsabilità dovuto a milioni di lombardi e di italiani.

E con l'obiettivo di perseguire l'interesse comune, Piero Bussolati ha deciso di destinare i diritti del libro al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano. (QUI IL LINK PER SCARICARE L'EBOOK)