"Giù le mani dai nostri figli": il 18 marzo corteo davanti alla Prefettura

Movimento arcobaleno e Pd in piazza insieme a Milano. Il sit-in, indetto da Arcigay, Famiglie arcobaleno e Sentinelli, si terra' sabato 18 marzo, alle 15, davanti alla Prefettura. "Sabato scendiamo in piazza per dire una cosa chiara - commentano dall'associazione 'Famiglie arcobaleno' lanciando la manifestazione 'Giu' le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie' - sui diritti dei nostri figli e delle nostre figlie non arretriamo di un millimetro.

Gli organizzatori: "Tutta la società civile deve scendere in piazza a difenderle"

"Il governo ha deciso di accanirsi contro le famiglie arcobaleno e tutta la societa' civile deve scendere in piazza a difenderle". Alla manifestazione sono stati invitati il deputato Pd Alessandro Zan, la segreteria dem Elly Schlein e il sindaco di Milano Giuseppe Sala