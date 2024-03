Giudici, amministrazione giudiziaria per Visibilia Editore

Il Tribunale di Milano ha messo per sei mesi in amministrazione giudiziaria Visibilia Editore dopo l'ispezione giudiziale disposta nell'ambito del procedimento intentato da un gruppo di soci di minoranza, capitanati dall'imprenditore Giuseppe Zeno e assistiti dall'avvocato Antonio Piantedosi. Si tratta della società del gruppo fondato da Daniela Santanchè, anche se la ministra ne è uscita nel 2022.

Con la decisione i giudici civili della sezione Imprese hanno azzerato l'attuale consiglio di amministrazione della societa' e nominato come amministratore giudiziario l'avvocato Maurizio Irrera in quanto e' la "misura che appare l'unica in grado di portare al superamento della situazione di pregiudizievole inerzia rispetto alla predisposizione di un adeguato assetto organizzativo anche per la controllata", Visibilia Editrice, e "alla gestione del piano di risanamento in corso”.