Giunta, Lombardia batte Lazio. Presentati i nomi, Roma traccheggia

Chissà come mai la giunta regionale lombarda è stata presentata stamattina dopo quello che sarebbe dovuto essere – secondo le indiscrezioni dei soliti giornali – un piccolo conflitto tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

E, invece, a Roma, nel Lazio, dove praticamente il governo è monocolore, la giunta non è stata fatta. Forse perché non è tutto oro quel che luccica? E non sono tutte vere le polemiche che vengono descritte? Quello che è certo è che il governatore Attilio Fontana ha dimostrato ancora una volta grandi qualità da mediatore, riuscendo a mettere al tavolo le diverse anime che compongono la sua maggioranza per trovare una sintesi in grado di soddisfare le diverse istanze.