Giunta: via Maran, entra Barberis. D'Amico capogruppo del Pd. Rumors

Radio rumors Palazzo Marino sono tutti concordi. Al posto di Pierfrancesco Maran arriverà Filippo Barberis. E, dunque, una new entry in giunta a Milano. Cambio (o aggiunta) obbligato, visto che Maran dovrebbe andare a Roma al Ministero dei Trasporti e dunque lascia un posto libero importantissimo all'urbanistica. A entrare dovrebbe essere quindi Barberis. E al suo posto come capogruppo del Partito Democratico? Secondo rumors si scalda Simonetta D'Amico, majoriniana doc e pasionaria di sinistra.



fabio.massa@affaritaliani.it