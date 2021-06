Giustizia, Cartabia: distretto di Milano è tra i più virtuosi. Video

Giustizia, Cartabia: distretto di Milano è tra i più virtuosi



"Il distretto di Milano e' da tempo e stabilmente tra quelli piu' virtuosi. Presenta una minore sofferenza per pendenze e tempi di definizione dei procedimenti che sono i principali parametri indicati da Bruxelles per l'erogazione dei finanziamenti del Recovery". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, a Milano durante l'intervento nella sua prima tappa nelle Corti d'appello d'Italia, per illustrare le novita' dell'Ufficio del processo. "Allo stesso tempo, anche a Milano, come in altri corti d'appello, si registrano sofferenze sul fronte dell'organico, sia per i magistrati con 'scoperture' anche a due cifre sia che per i cancellieri e il personale amministrativo", ha aggiunto l'ex presidente della Corte Costituzionale osservando che di questo aspetto "se ne dovra' tenere conto nella distribuzione delle nuove risorse". "L'Ufficio del processo - ha osservato Cartabia - potra' e sara' una grande occasione per la giustizia, ma ovviamente a monte ci dovra' essere una sapiente regia perche' cio' avvenga".





“Non dimentichiamoci il ponte di Genova, ricostruito in due anni, con un cantiere che ha lavorato giorno e notte anche in piena pandemia. Noi siamo chiamati a costruire il nostro ponte di Genova della Giustizia”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Marta Cartabia. “Gli obiettivi – ha aggiunto – sono davvero impegnativi. In cinque anni dobbiamo abbattere del 25 percento i tempi dei procedimenti penali rispetto al 2019 e dobbiamo abbattere del 40 percento i tempi di definizione del processo civile”.





Leggi anche: Partire da piedi a Milano per percorrere l’Europa: il CAMMINO che PARTE da Piazza DUOMO