Giustizia, il ministero blocca la presentazione del libro di Amato a S.Vittore

Giustizia, il ministero blocca la presentazione del libro di Amato a San Vittore

Non si terrà all'interno del carcere di San Vittore la presentazione del nuovo libro dell'ex presidente del consiglio Giuliano Amato. L'evento era previsto per le 11 di martedì 6 febbraio ma il Dipartimento amministrazione penitenziario lo ha cancellato. Uno stop che giunge dunque direttamente dagli uffici del ministero della Giustizia per l'ex presidente emerito della Corte costituzionale. Che doveva presentare il suo ultimo volume dedicato alla Costituzione: “Storie di diritti e di democrazia. La corte costituzionale nella società”, scritto con Donatella Stasio. Lo riferisce Repubblica, ancora ignoti i motivi della cancellazione.

Il Garante dei diritti dei detenuti: "Sconcertati dalla decisione del Dap"

Una scelta che ha portato alla dura presa di posizione del Garante dei diritti dei detenuti Francesco Maisto. L'ente era infatti organizzatore dell'evento: “Restiamo sconcertati per il rifiuto del Dap di revocare il diniego anche per rispetto del Presidente emerito della Corte costituzionale, dei capi degli uffici giudiziari milanesi, delle autorità, dei cittadini, dei media, in procinto di partecipare e, soprattutto, dei detenuti e degli autori del libro che hanno lavorato alla preparazione dell’incontro e che anche logisticamente si erano organizzati. Ci scusiamo con il pubblico e continueremo a chiedere conto al Dap di questa improvvida decisione".