Giustizia, Marina Berlusconi: “Certi giudici non sono nemici di mio padre o di Meloni, ma dell'intero Paese”

"Certi giudici non sono nemici di Giorgia Meloni o di Silvio Berlusconi, ma di tutto il Paese”. Lo dichiara Marina Berlusconi, imprenditrice brianzola figlia di Silvio Berlusconi e presidente di Mondadori, a margine dell’inaugurazione della nuova libreria presso la Galleria Alberto Sordi a Roma. Presenti all'evento anche tre storici collaboratori del Cavaliere: Gianni Letta, Fedele Confalonieri e Marcello Dell'Utri.

Un futuro imprenditoriale

Interrogata sulla possibilità di entrare in politica, Marina ha ribadito la sua dedizione al mondo degli affari: “Mio padre mi ha sempre sconsigliato di scendere in politica. Io amo il mio lavoro e desidero continuare a farlo.” Con questa affermazione, l’imprenditrice riafferma la sua identità professionale, rifiutando le pressioni esterne e mantenendo il focus sulla sua carriera. Inoltre, ha espresso un giudizio positivo sul governo Meloni, definendolo tra i più stabili in Europa, e sottolineando come questa stabilità sia un vantaggio cruciale per le imprese.

Marina Berlusconi: "Diritti civili, una questione di umanità, ma sono liberale berlusconiana"

Marina Berlusconi ribadisce che il tema dei diritti civili non appartiene a nessuna fazione politica, ma è "una questione di civiltà e umanità". Secondo l’imprenditrice, il cambiamento sociale richiede tempo, ma è responsabilità della politica rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione. Dichiarando di sentirsi più vicina a una "sinistra di buon senso" su questi temi. Diversa, però, la sua posizione sulla maternità surrogata, che definisce come una potenziale mercificazione del corpo femminile. Marina sottolinea di essere ancora in fase di riflessione su questo argomento, precisando però la sua identità politica come liberale berlusconiana.