Giustizia: quali priorità. Sisto e Bruti Liberati a Italia Direzione Nord

“Quali priorità per la giustizia”: Sisto e Bruti Liberati a Italia Direzione Nord

Cambiano i governi ma la giustizia rimane sempre al centro del dibattito. Per questo Italia Direzione Nord dedica un confronto tra relatori di spicco su questo tema sempre all’ordine del giorno. Un Viceministro, un magistrato, il presidente dell’Ordine di Milano e due importanti penalisti; l’appunto è per il 21 novembre a Milano.

Quali priorità per la giustizia: l'incontro alle 19 a Palazzo Stelline

Alle ore 19, nella Sala Manzoni del Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61 a Milano, ci saranno Francesco Paolo Sisto, Viceministro alla Giustizia; Edmondo Bruti Liberati, già Procuratore della Repubblica di Milano; Vinicio Nardo, Presidente Ordine degli Avvocati di Milano; Guido Camera, Presidente Associazione Italiastatodidiritto; Dario Bolognesi, Fondatore Studio Bolognesi – Avvocati Penalisti d’Impresa.

Gli ospiti discuteranno le misure introdotte dal nuovo esecutivo in materia di giustizia; insieme con quelle all’orizzonte e le priorità di un settore cruciale per il paese. Dalla velocizzazione dei processi, alla soppressione dell’abuso d’ufficio; fino alla riforma dei reati fallimentari e concorsuali. Per non parlare del sempre più intricato rapporto tra informazione e giustizia.

La “nuova stagione” di Italia Direzione Nord

Tre ministri (Giuseppe Valditara, Gilberto Pichetto Fratin e Alessandra Locatelli), il governatore lombardo Attilio Fontana, l’architetto Stefano Boeri, il viceministro Francesco Paolo Sisto e tre sottosegretari (Alessandro Morelli, Claudio Durigon e Vittorio Sgarbi, quest’ultimo insieme a Morgan) saranno tra i 60 ospiti protagonisti della diciassettesima edizione di Italia Direzione Nord – A True Event, presso la Fondazione Stelline in Corso Magenta 61.

Una edizione che si preannuncia eccezionale alla luce della composizione del nuovo Governo. Sarà l’occasione per dialogare e incontrare i rappresentanti istituzionali nazionali e regionali e per confrontarsi sui temi che riguardano il destino del Paese alla luce delle nuove programmazioni ministeriali e del netto cambio di passo rispetto ai Governi precedenti.

“Una nuova stagione” è non a caso il titolo dell’evento. Energia, trasporti, lavoro, istruzione, globalizzazione, giustizia, sono solo alcuni dei temi caldi che il nuovo esecutivo dovrà affrontare e che troveranno spazio all’interno delle diverse tavole rotonde in programma.

Giunta alla diciassettesima edizione Italia Direzione Nord è promossa dall’Associazione Amici delle Stelline, dalla Fondazione Stelline e da Inrete in collaborazione con Cenacolo Artom e gode del patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.