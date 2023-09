Gli Asecap Days 2024 si svolgeranno a Milano

n occasione degli ASECAP Days 2023, evento internazionale sulla mobilità sostenibile svoltosi a Istanbul, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. ha annunciato che la prossima edizione del convegno avrà luogo a Milano, dal 13 al 15 maggio 2024.

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. - storica concessionaria autostradale, che fa capo al gruppo FNM – ha partecipato alla 50esima edizione degli ASECAP Days, le tre giornate di studio, informazione e approfondimento sulle trasformazioni della mobilità moderna, con un focus su sostenibilità e infrastrutture all’avanguardia per una smart mobility ancora più inclusiva ed interconnessa.

All’evento dal titolo “Mobility: a right for citizens; How to ensure sustainable financing to provide inclusive & net zero mobility solutions?” sono intervenuti il Presidente Beniamino Lo Presti e l’Amministratore Delegato Pietro Boiardi, cristallizando la vision della Società attraverso la presentazione di progetti sostenibili e all’avanguardia. Pietro Boiardi ha dichiarato: “Siamo fieri di aver presentato diverse soluzioni con l’obiettivo di raggiungere la Net-Zero Mobility, dunque una mobilità in grado di favorire la decarbonizzazione attraverso un piano d’azione sostenibile. Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. si sta già impegnando su diversi fronti, quali l’implementazione di Smart Roads e di un PV Farm System, la realizzazione della prima rete completa in Italia di stazioni di rifornimento stradali di idrogeno (HRS) e l’incremento delle stazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici.”

Il Presidente Beniamino Lo Presti, durante il proprio intervento ai “Closing remarks”, ha reso nota la prossima tappa degli ASECAP Days: sarà Milano a ospitare la 51esima edizione del congresso, grazie all’iniziativa patrocinata da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e al riscontro positivo di Asecap e Aiscat. La città di Milano si colloca al centro del più importante corridoio europeo, e costituisce, di fatto, uno dei principali hub per le iniziative innovative legate alla mobilità. Questo conferma, ancora una volta, il ruolo di Milano come punto di riferimento globale per eventi di alto livello, preparandosi ad accogliere uno dei congressi più significativi nel panorama della mobilità e del trasporto su strada.

Gli ASECAP Days 2024 saranno organizzati da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. in collaborazione con AISCAT, l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori. L’evento darà la possibilità di esplorare i progetti più innovativi e di condividere visioni differenti con una vasta platea di esperti internazionali e stakeholder di rilievo, per uno scambio continuo e costruttivo.

L’evento, dal titolo “Innovation as a key tool to reach safe, inclusive and green mobility solutions”, sarà fondamentale per affrontare le sfide del futuro in tema di sostenibilità ambientale, di sicurezza stradale e di efficienza dei trasporti. La prossima primavera Milano sarà palcoscenico di questo importante e cruciale dialogo che avrà un impatto duraturo sul futuro delle infrastrutture stradali in Italia e in Europa.

Beniamino Lo Presti ha commentato: “Esprimo, interpretando l’autentico sentire dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai quali rivolgo un profondo apprezzamento e un sentito grazie, un evidente entusiasmo per l’organizzazione e l’intera gestione della 51esima edizione degli ASECAP Days. Ospitare un evento di così ampio respiro internazionale permetterà di valorizzare ulteriormente la città di Milano, consolidandola come una delle smart city più attrattive a livello europeo, volgendo incessantemente lo sguardo alla modernità e all’innovazione..”

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. è la concessionaria dell’Autostrada A7, da Milano a Serravalle Scrivia, delle tre tangenziali milanesi – A50 Tangenziale Ovest, A51 Tangenziale Est, A52 Tangenziale Nord – della Tangenziale Ovest di Pavia (A54) e del Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia (A53). La rete, che si estende per 187 Km, si pone quindi al centro di uno dei principali network autostradali europei.