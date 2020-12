Gli assessori a rischio? Iperattivi. Ecco le mosse di Maran, Rabaiotti&Co



Non solo la neve a Milano, che ha creato qualche disagio e ancora di più polemiche tra cittadini e, soprattutto, tra il sindaco Sala e Salvini. Sembrerebbe che al centro del dibattitto milanese, ci sia la politica vera e propria, ovvero che ne sarà degli attuali componenti della giunta Sala. Chi verrà riconfermato? Chi dovrà passare la mano?



Secondo quanto scrive true-news da mesi girano indisturbati rumors che parlano di un Beppe Sala propenso a far fuori dalla prossima giunta, in caso di vittoria, chi ha già avuto due mandati da assessore.



Le vittime desigante che corrispondono a questo profilo - scrive true-news - sarebbero proprio Granelli, Maran e Cristina Tajani (assessorato al Lavoro), che uscirebbero dopo dieci anni di giunta, cinque con Sala e cinque con Pisapia. Da qui spiegato il loro iperattivismo di questo ultimo periodo.