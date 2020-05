Gli assistenti civici? La Corea del Nord è più seria

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Quando si dice che i giornali al giorno dopo sono buoni per incartarci il pesce non si fa una critica ai giornali, ma alle notizie. E le notizie diventano vecchie perché perdono attualità, vorticano. E soprattutto perché la gente si stufa. La volubilità della gente è ciò che fa incartare il pesce. Dato che oggi con la rete il pesce non si può più incartare, semplicemente le notizie fluiscono via. Anche le tematiche. Un giorno tutti parlano delle rsa. Poi le rsa via, si sgonfiano, l'inchiesta in atto si dimentica, i morti si freddano. L'altro giorno tutti parlano dei tamponi a tappeto, poi - come dice oggi Beppe Sala - non se ne parla più, il tema vola via. Un altro giorno ancora tutti a parlare di questa famosa app Immuni. Oggi, dopo una settimana di riapertura, c'è un titolo che fa ridere di per sè "Immuni: è già online parte del codice dell'app italiana per il contact tracing". Cioè, avete capito? E' già, e qui il già è come il cacio sui maccheroni, è già online parte del codice. Parte del codice. L'app? Arriverà a breve. A breve quando? Boh. Tanto non se ne parla più, qui ognuno fa quel cavolo che vuole, e la nuova pietra dello scandalo, ovviamente sempre contro Milano, è la movida. Beppe Sala si ribella e dice: ehi, dobbiamo fare qualcosa, magari chiudo questo o quello. Ma poi alla fine è un provvedimento che cambierebbe davvero le cose? No. E lo sa anche lui, che infatti riporta l'asse sulle risposte mediche alla crisi. Poi c'è il governo, che ha deciso di dare lavoro ad altri 60mila disperati. Dopo i navigator, un'altra bella imbarcata di osservatori civici, che dovrebbero denunciare gli assembramenti. Ma siamo impazziti? Ma in quale regime del cazzo della gente non formata, non preparata e senza poteri può denunciare cittadini che esercitano le proprie libertà? In quale Stato siamo finiti? Nella Corea del Nord? Non credo, perché là sono pure più seri.