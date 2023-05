I lombardi bevono acqua inquinata: Greenpeace scopre la presenza di PFAS

Le sostanze PFAS - acronimo inglese di PerFluorinated Alkylated Substances - sono state rintracciate anche nelle acque di consumo lombarde. Lo ha scoperto il Corriere della Sera che ha avuto accesso a una nuova indagine di Greenpeace. Migliaia di lombardi hanno, quindi, bevuto dal 2018 acqua inquinata.

Lo studio è stato condotto grazie a numerose richieste di accesso agli atti (FOIA) indirizzate a tutte le ATS (Agenzia di Tutela della Salute) e agli enti gestori delle acque potabili lombarde. Dei circa 4mila campioni analizzati dagli enti preposti tra il 2018 e il 2022 - prosegue il Corsera - circa il 19% del totale (pari a 738 campioni) è risultato positivo alla presenza di PFAS.

Un inquinamento che rischia di essere molto sottostimato, se si considera che le analisi condotte finora sono parziali e non capillari.

La mappatura: record negativo della provincia di Lodi

Il record negativo è detenuto dalla provincia di Lodi, con l’84,8% dei campioni risultato positivo alla presenza di PFAS; seguono le province di Bergamo e Como, rispettivamente con il 60,6% e il 41,2%. L’area milanese si attesta a metà classifica, con un quinto delle analisi positive. Tuttavia, in termini assoluti, la provincia di Milano (dove si registra anche un numero più elevato di analisi effettuate) ha il triste primato del maggior numero di campioni in cui sono stati rilevati PFAS (ben 201), seguita dalle province di Brescia (149) e Bergamo (129). Particolari criticità emergono anche nei comuni di Crema (CR), Crespiatica (LO), Pontirolo Nuovo (BG), Rescaldina (MI) e nella zona di Cantù-Mariano Comense (CO).

I PFAS, cosa sono le sostanze "inquinanti eterne"

Introdotte sul mercato globale a metà del secolo scorso, hanno trovato ampia applicazione perché idrorepellenti, stabili e resistenti alle alte temperature. Una volta disperse in natura, però, sono estremamente resistenti, tanto da essere state definite anche "inquinanti eterni". I PFAS - acronimo inglese di PerFluorinated Alkylated Substances - sono infatti sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate, che contengono almeno un atomo di carbonio.