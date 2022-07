Gli rubano gli Airpods ma li geolocalizza in Questura a Milano

Gli derubano lo zaino con gli Airpods all'interno, ma riesce a geolocalizzarli e scopre che sono all'interno della Questura di Milano. Un 22enne si è così presentato in via Fatebenefratelli pensando che la refurtiva fosse stata recuperata dalla Polizia. In realtà gli airpods erano all'interno dello zaino del presunto autore del furto, che tuttavia era stato accompagnato in Questura per un altro furto commesso in seguito, ai danni di un bangladese fermo in bici al semaforo. Il 22enne ha ad ogni modo potuto dimostrare che gli Airpods erano suoi e riaverli indietro