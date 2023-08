Gli stranieri amano i paesini lombardi: ecco dove acquistano case

Valsolda, in provincia di Como, affascina per l'incantenvole posizione tra la montagna e i laghi. E poi Tronzano Lago Maggiore, 206 abitanti in provincia di Varese, cattura gli stranieri per il suo mood disteso e silente. Sono solo alcuni dei comuni italiani sotto i 5000 abitanti dove gli stranieri decidono di acquistare casa.

L'analisi di Idealista in base ai dati raccolti negli ultimi mesi

Da un'analisi di Idealista, in base ai dati raccolti nel corso degli ultimi mesi, è emerso che 54 località hanno registrato un interesse da parte degli stranieri superiore a quello dei residenti italiani. Un'ulteriore dimostrazione del fascino che l'Italia esercita su una clientela internazionale sempre più ampia e il trend in crescita dell'acquisto di proprietà in queste località ne è un indicatore tangibile. Ma a catturare l'attenzione e i conti corrente degli stranieri è, in particolare, la Lombardia.

I comuni lombardi più apprezzati

Che, nella classifica, annovera ben 21 località. Tra queste, Valsolda, Tronzano Lago Maggiore, Campione d'Italia e San Siro, tutte città affacciate sui laghi, ridenti località dallo stile di vita lento e sostenibile. Seguono Brezzo di Bedero (Varese), Musso (Como), Varenna (Lecco), Tremosine (Brescia), Nesso (Como), Pianello del Lario (Como), Porto Valtravaglia (Varese).