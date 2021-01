Gli studenti del Parini di Milano lasciano la scuola dopo l'occupazione

È terminata alle 15 di oggi l’occupazione del liceo classico Parini. I ragazzi sono usciti megafono e striscione alla mano con scritto: “Non l’avete ricostruita voi ce ne occupiamo noi”. I dieci studenti rimasti all’interno del liceo hanno dormito nell’aula magna della scuola mentre il preside Massimo Nunzio Barrella ha passato la notte nel suo ufficio. “Abbiamo dimostrato che tornare a scuola oggi è possibile – ha spiegato il rappresentante degli studenti Alessandro Di Miceli -. Da Milano è partito un segnale che non può essere ignorato, questo non curarsi della scuola ha portato noi studenti ad agire. Siamo delusi – ha rimarcato –. Chi ci governa non ci calcola. Appoggeremo tutte le future azioni simili”. Continua intanto l’occupazione dei due plessi dell’istituto Cremona-Zappa dove gli studenti, dopo un accordo raggiunto con la preside, sono potuti entrare all’interno della palestra. I ragazzi dovrebbero abbandonare la scuola alle 18