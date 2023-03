"Go International": a Milano la Fiera dei servizi per l'export

Dopo l’ottimo esito dell’edizione 2022, torna più ampia a Milano l’11 e il 12 ottobre presso Allianz MiCo Fiera Milano Congressi “Go International”, la fiera dei servizi per l’export, organizzata da Aice, l’Associazione Italiana Commercio Estero (Confcommercio) che rappresenta le imprese con attività di import e di export e da Trade Events, società specializzata nell’organizzazione di eventi fieristici e di partecipazioni di aziende italiane a fiere internazionali.

Go International: previsti oltre cento espositori

A “Go International” quest’anno è prevista la presenza di più di 100 espositori con un fitto programma di convegni (più di 50) dedicati alla presentazione delle opportunità di business offerte dai principali mercati esteri e delle ultime novità in tema di servizi per l’export.“Go International” ha l’obiettivo di far incontrare le istituzioni che offrono supporto all’internazionalizzazione e le realtà private che erogano servizi per l’export con le imprese italiane interessate a crescere sui mercati esteri.

L’Italia ha vissuto una fase di forte crescita delle esportazioni, come dimostrano i dati Istat del terzo trimestre del 2022.Dati che hanno evidenziato la chiusura di un anno molto positivo a cui “Go International”, grazie al successo dell’edizione di ottobre 2022, ha dato il suo contributo. Va anche ricordato, però, che il WTO (World Trade Organization) prevede per questo 2023 una crescita del commercio mondiale solo dell’1%.

Garosci (Aice): "Go International opportunità unica per le aziende"

Per la prima volta dopo più di vent’anni gli scambi internazionali di merci cresceranno, infatti, meno del Pil mondiale. Ciò è chiaramente dovuto ad una situazione globale geopolitica e geoeconomica molto incerta che vede il conflitto Russia – Ucraina influire ancora su prezzi di materie prime ed energia e che obbliga le imprese a ricercare nuovi mercati di sbocco e fonti di approvvigionamento alternative.

“L’export rappresenta circa un terzo del Pil italiano – afferma Riccardo Garosci, presidente di Aice - ma l’instabilità a livello globale che stiamo vivendo rende più complesso operare sui mercati esteri”. Le opportunità offerte dai mercati internazionali devono essere colte dalle imprese con un approccio strategico e ragionato al fine di evitare sprechi di risorse. E “Go International”, la fiera dei servizi per l’export, prosegue Garosci “offrirà alle imprese le soluzioni migliori ed i servizi più professionali e affidabili per affrontare i mercati esteri con fiducia e meno rischi”.

“Go International”, infatti – sottolinea Aice - rappresenta un’occasione unica per le aziende del settore dei servizi per l’export. Oltre alle istituzioni nazionali dedicate alla promozione del Made in Italy l’11 e 12 ottobre saranno presenti all’ Allianz MiCo Fiera Milano Congressi, in qualità di espositori: istituti bancari, temporary export manager, operatori della logistica internazionale, spedizionieri, società di certificazione di conformità, assicurazioni crediti export, studi legali internazionali, consulenti export, piattaforme per e-commerce internazionale, agenzie di promozione di Paesi esteri, Camere di commercio italiane all’estero ecc.

Go International: gli espositori già confermati

Sono già più di 70 gli espositori confermati, tra cui: AC&E, ActionGroup, Agenzia Servizi Esteri Avigni Margherita, Aice – Associazione Italiana Commercio Estero, Ancex Associazione Nazionale Consorzi Export, Assocad - Associazione Nazionale Centri di Assistenza Doganale, Assocamerestero, Atradius Collections BV, Austrian Business Agency (ABA), Banco di Desio e della Brianza, BDO TAX, Bper Banca, Bugnion, Bureau Veritas ltalia, Cad Battaglino, CAD centro assistenza doganale Leo Antelli, Cinc Pedres export managment, Cippà Trasporti, Circle Group, Cocuzza & Associati, Concretare, Distribuzione Logistica Europea, Dom Network, Ebury Partners Belgium, Elexi Studio Legale, Euroconsult, Everap, Execus Italia, EXP Legal, Export Circle (gold sponsor), Fioravanti, Gwa Asia, Hermes Validating & Consulting, Heroes, HKTDC, Horizons (Shanghai) Corporate Advisory Co Ltd, IBS Italia/Exportiamo.it, Imit - Associazione Italiana Manager per l’Internazionalizzazione, InnovaLang, InvestHK, Italia Marketing GmbH, Italian Fair Service, Itwill, Kpmg – Studio associato, Laghezza, LC Larizza Consulting Insurance Broker, Marketways, Matchplat, Mb Express, McNeese Customs & Commerce, Minding, Modo customs services, Obiettivo Sviluppo, Octagona, Open - SM International, Overpartners, Patrol International, Proa Latam, Qvadra, Rete Italdesk, Roncucci & Partners, RubiconEX, SCS Venturini, Studio Legale Toriello, Studio Legale Padovan, Swiss Business Hub Italy, Tem Italia, Trade Cube, Transatlantic Advisory, Tuv Rheinland Italia, Vehnta, YBC Global, Your Export Studio, ZPC.

Partecipare a “Go International” – conclude Aice - significa avere la possibilità di espandere la propria attività a livello internazionale e sfruttare le opportunità offerte dai mercati in crescita.